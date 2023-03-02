Зеленского раскритиковали из-за угроз в адрес США Фото: REUTERS

Пользователи Twitter раскритиковали заявление украинского президента Владимира Зеленского о том, что американцам необходимо отправлять на фронт своих сыновей и дочерей, если Украина «не выдержит», а Россия якобы «придет» в страны Североатлантического альянса.

Один из комментаторов предположил, что такими заявлениями украинский лидер пытается «отчаянно хвататься за соломинку».

Другой читатель назвал такое заявление «сигналом всем», который говорит о том, что Украина начинается играть по-крупному

«Он хочет развязать третью мировую войну, нельзя этого допустить», - заявил еще один комментатор.

Еще один читатель напомнил, что Украина не входит в НАТО.

«Кому он угрожает? Он получает сотни миллиардов от США. Требует еще больше и смеет угрожать», - заявил другой.

«Всем следовало бы сесть за стол переговоров и обсудить урегулирование конфликта. НАТО должна выступать посредником, а не поставлять оружие Украине», - добавил еще один.

Накануне Focus написал о том, что канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон в непубличных разговорах призывают Зеленского превратиться в «президента мира».