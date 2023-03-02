Focus: Шольц и Макрон уговаривают Зеленского превратиться в "президента мира"

Олаф Шольц и Эммануэль Макрон призывали Владимира Зеленского начать переговоры о мире с Москвой во время встречи в Париже в феврале Фото: REUTERS

Канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон в непубличных разговорах призывают президента Украины Зеленского к мирному разрешению конфликта. Об этом в своей статье пишет немецкое издание Focus.

Несмотря на публичную поддержку Киева, Зеленскому напоминают, что военная помощь ограничена по времени. От Зеленского ждут, что из "президента военного времени" он превратится в "президента мира".

Сайт KP.RU ранее уже писал о том, как Олаф Шольц и Эммануэль Макрон призывали Владимира Зеленского начать переговоры о мире с Москвой во время встречи в Париже в феврале. Также ранее канцлер Германии Олаф Шольц критиковал президента Украины за необоснованные упреки со стороны Киева и посоветовал лидеру Украины “перестать ныть”.