Бизнесмен Дерипаска предложил сократить число чиновников, чтобы поднять экономику России

Олег Дерипаска Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российский бизнесмен Олег Дерипаска в качестве одной из мер укрепления экономики страны в условиях санкций предложил сокращение числа чиновников и силовиков. Соответствующее заявление прозвучало в ходе Красноярского экономического форума в четверг, 2 марта 2023 года.

"Сокращение чиновников. Не знаю, в два-три раза, - перечислил Дерипаска. - Сокращение сотрудников правоохранительных органов, наверное, в пару раз".

По оценке предпринимателя, это позволит привлечь новые кадры и снизить нагрузку на экономику государства.

Как ранее писал сайт KP.RU, немецкий аналитик Габор Штайнгарт выразил мнение, что антироссийские санкции Запада потерпели полный провал, о чем свидетельствуют пять факторов.

Первый из них – стабильность финансовой системы, на которую, вопреки ожиданиям, не повлияло отключение от международных платежей SWIFT.

Вторым признаком стал прогноз Международного валютного фонда, согласно которому в 2023 году российская экономика начнет расти, а в 2024-м экономический рост в РФ будет даже выше, чем в Германии.