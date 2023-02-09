На Западе назвали пять факторов краха санкций против России

Западу не удалось сломить экономику России санкциями. Фото: Егор Алеев/ТАСС

Антироссийские санкции Запада потерпели полный провал, о чем свидетельствуют пять факторов. Об этом говорится в статье аналитика Габора Штайнгарта для немецкого издания Focus.

Первый из них – стабильность финансовой системы, на которую, вопреки ожиданиям, не повлияло отключение от международных платежей SWIFT.

Вторым признаком стал прогноз Международного валютного фонда, согласно которому в 2023 году российская экономика начнет расти, а в 2024-м экономический рост в РФ будет даже выше, чем в Германии.

В-третьих, уход некоторых западных компаний не привел к дефициту продукции. Он был компенсирован за счет рекордного роста импорта из Китая, пишет Штайнгарт.

Четвертым фактором названо решение большинства европейских компаний продолжить работу в России.

Последним признаком провала западных санкций стало продолжение российского экспорта нефти и газа, несмотря на введение эмбарго и ценовых потолков. Часть энергоресурсов перенаправлена с Запада на Восток, другая – все еще приобретается европейскими партнерами, в том числе Бельгией, Испанией, Нидерландами и Францией, говорится в публикации.

Напомним, глава аналитической компании Sankey Research Пол Санки заявил, что западные санкции против России, в том числе ценовой потолок на нефть и нефтепродукты, полностью провалились . Другие эксперты также выразили скептическое отношение к антироссийским санкциям Запада, назвав их неэффективными.

Как ранее писал сайт KP.RU, американский обозреватель Ана Свенсо выразила мнение, что санкции не смогли нанести серьезный ущерб российской экономике, так как дружественные страны обеспечили РФ товарами, которых Запад пытался ее лишить.