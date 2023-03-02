Лавров извинился перед Индией за «балаган» западных делегаций на встрече G20

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров Фото: Алексей БУЛАТОВ

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе встречи «Большой двадцатки» (G20) сообщил о своем желании принести Индии извинения за непотребное поведение ряда делегаций западных стран, которые превратили работу встречи в «балаган».

«Хотел бы принести извинения индийскому председательству и коллегам из стран глобального Юга за непотребное поведение ряда западных делегаций, которые превратили работу над повесткой дня "двадцатки" в балаган», - заявил глава российского внешнеполитического ведомства во время заседания Совета министров иностранных дел (СМИД) «Большой двадцатки» в четверг, 2 марта.

Лавров отметил, что такой «балаган» западные страны устроили в попытках «переложить свою ответственность за провалы в экономической политике на других, прежде всего на Россию».

Напомним, ранее Индия заявила об отсутствии в «Большой двадцатки» единого мнения о специальной военной операции России на Украине, отметив, что власти Индии не осуждают проведение спецоперации.