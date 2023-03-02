Взрыв прогремел в Тульской области 2 марта 2023 года

Взрыв случился в лесополосе на значительном расстоянии от жилых домов Фото: REUTERS

В Тульской области прогремел взрыв в районе лесополосы примерно в километре от жилых домов. Об этом сообщает ТАСС в четверг, 2 марта 2023 года, со ссылкой на данные единой дежурной диспетчерской службы Киреевского района.

Громкий хлопок прозвучал примерно в 8:16 по московскому времени. В ходе обследования места происшествия обнаружена воронка.

"От места взрыва до жилых домов около 1 км, повреждений нет, - уточнила собеседница агентства. - Воронка не очень большая".

Глава администрации Киреевского района Игорь Цховребов в беседе с журналистами отметил, что в результате инцидента никто не пострадал. По его словам, на месте происшествия работают специалисты. Они установят причину взрыва.

Как ранее писал сайт KP.RU, министерство обороны РФ сообщило, что российские подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ) отбили атаку двух украинских беспилотников на Краснодарский край и Адыгею. Дроны Вооруженных сил Украины (ВСУ) пытались напасть на объекты гражданской инфраструктуры, но атака была отражена.