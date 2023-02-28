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НовостиПолитика28 февраля 2023 10:51

Российские военные отбили атаку беспилотников ВСУ на Краснодарский край и Адыгею

Подразделения РЭБ сорвали украинские планы по нападению на гражданские объекты
Роман КИЛЬМЯШКИН
Подразделения РЭБ сорвали украинские планы по нападению на гражданские объекты

Подразделения РЭБ сорвали украинские планы по нападению на гражданские объекты

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российские подразделения радиоэлектронной борьбы РЭБ отбили атаку двух украинских беспилотников на Краснодарский край и Адыгею. Об этом сообщается в телеграм-канале Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что дроны ВСУ предприняли попытку нападения на объекты гражданской инфраструктуры в ночь на вторник, 28 февраля 2023 года. Они были подавлены силами РЭБ, в результате чего потеряли управление.

"Один БПЛА упал в поле, другой беспилотник, отклонившись от траектории, не нанес вреда атакуемому объекту гражданской инфраструктуры", - уточнили в ведомстве.

Как ранее писал сайт KP.RU, Минобороны России сообщило, что в ходе специальной военной операции высокоточными ракетами большой дальности морского базирования поражен пункт дислокации 383-го полка беспилотных летательных аппаратов ВСУ в районе города Хмельницкий. Это те самые беспилотники, которыми ВСУ угрожали нанести удары в ближайшие дни. Все российские ракеты достигли установленных разведкой целей.

Напомним, в ночь на 25 февраля украинские войска нанесли удар беспилотниками по объектам в городе Днепрорудное Запорожской области. В результате незначительные повреждения получила шахта лифта одного из многоквартирных домов.