Российские военные отбили атаку беспилотников ВСУ на Краснодарский край и Адыгею

Подразделения РЭБ сорвали украинские планы по нападению на гражданские объекты Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российские подразделения радиоэлектронной борьбы РЭБ отбили атаку двух украинских беспилотников на Краснодарский край и Адыгею. Об этом сообщается в телеграм-канале Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что дроны ВСУ предприняли попытку нападения на объекты гражданской инфраструктуры в ночь на вторник, 28 февраля 2023 года. Они были подавлены силами РЭБ, в результате чего потеряли управление.

"Один БПЛА упал в поле, другой беспилотник, отклонившись от траектории, не нанес вреда атакуемому объекту гражданской инфраструктуры", - уточнили в ведомстве.

Как ранее писал сайт KP.RU, Минобороны России сообщило, что в ходе специальной военной операции высокоточными ракетами большой дальности морского базирования поражен пункт дислокации 383-го полка беспилотных летательных аппаратов ВСУ в районе города Хмельницкий. Это те самые беспилотники, которыми ВСУ угрожали нанести удары в ближайшие дни. Все российские ракеты достигли установленных разведкой целей.

Напомним, в ночь на 25 февраля украинские войска нанесли удар беспилотниками по объектам в городе Днепрорудное Запорожской области. В результате незначительные повреждения получила шахта лифта одного из многоквартирных домов.