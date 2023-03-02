Немцев возмутили требования Бербок к Лаврову Фото: REUTERS

Читатели немецкой газеты Die Welt раскритиковали обращение министра иностранных дел Анналены Бербок к главе российского внешнеполитического ведомства Сергею Лаврову во время сессии «Большой двадцатки» с требованием прекратить украинский конфликт.

«После ее прошлых заявлений о России она не может выступать посредником в украинском конфликте», - заявил один из читателей.

"Бербок вместо того, чтобы действительно предложить Лаврову мирный план только выступает с пустыми требованиями", — отметил другой.

«Вместо дипломатии министр иностранных дел Германии занимается пиаром», - заявил другой.

«Загнала себя в тупик», - сказал еще один, выразив сожаления, что глава внешнеполитического ведомства «может только произносить пустые речи вместо того, чтобы добиться реальных изменений с помощью дипломатии». Еще один читатель заявил, что Бербок «обращается не по адресу».

Напомним, ранее премьер-министр Баварии Маркус Зёдер раскритиковал Бербок, которая ранее заявила о «войне с Россией», призвав канцлера ФРГ Олафа Шольца «остановить» ее.