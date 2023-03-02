Воздушная тревога объявлена в украинских регионах, граничащих с Брянской областью Фото: REUTERS

Воздушная тревога была объявлена в четверг, 2 марта, в украинских регионах, которые граничат с Брянской областью. Об этом говорят данные официального ресурса по оповещению населения.

Воздушная тревога была объявлена в двух украинских регионах одновременно в 12:35 мск в четверг, 2 марта, а через шесть минут воздушная тревога была объявлена и в Полтавской области.

Напомним, утром в четверг, 2 марта, вооруженные украинские диверсанты проникли в приграничный район Брянской области.

Ранее в Центре общественных связей Федеральная служба безопасности (ФСБ) заявили, что российские спецслужбы и военные начали мероприятия по уничтожению вооруженных украинских националистов, нарушивших государственную границу. В заявлении центра уточнялось, что мероприятия проводятся в приграничном Климовском районе Брянской области.

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