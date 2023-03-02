ФСБ сообщила о мероприятиях по уничтожению украинских националистов в приграничном районе Брянской области Фото: Алексей БУЛАТОВ

Федеральная служба безопасности (ФСБ) и военные проводят мероприятия по уничтожению вооруженных украинских националистов, которые нарушили государственную границу. Об этом в четверг, 2 марта, завили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

«В приграничном Климовском районе Брянской области ФСБ России и приданными силами Министерства обороны РФ проводятся мероприятия по уничтожению нарушивших государственную границу вооруженных украинских националистов», - приводит ТАСС заявление центра.

Как сообщалось, в Брянской области идут боестолкновение с украинскими диверсантами, проникшими на приграничную территорию. Ранее сообщалось, что украинские диверсанты захватили заложников в селе Любечане в Брянской области.

Кроме того, сегодня, 2 марта, губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил о гибели одного человека и ранении одного ребенка при обстреле машины группой украинских диверсантов.

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