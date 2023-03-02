Китай обвинил США в неуважении принципов честной конкуренции

Представитель МИД Китая Мао Нин призвала Америку прекратить давление на иностранные компании Фото: REUTERS

Официальный представитель МИД КНР Мао Нин призвала США уважать принципы рыночной экономики и честной конкуренции, а также прекратить давление на иностранные компании. Такое заявление дипломат сделала на брифинге. Она отреагировала на принятие в США законопроекта, позволяющего президенту ввести запрет на работу популярной соцсети TikTok в Америке.

Разговоры о запрете TikTok начались в США еще в 2020 году. Тогда президент Трамп рассказывал о том, как популярная соцсеть угрожает национальной безопасности Америки. По словам Трампа приложение позволяет Китаю отслеживать местоположение федеральных служащих и контрактных рабочих, а также собирать досье из персональной информации для шантажа.

Законопроект, позволяющий президенту страны вводить запрет на работу TikTok, а также дающий возможность введения санкций против медиакомпаний, подконтрольных Венесуэле, Ирану, Китаю, КНДР, Кубе или Российской Федерации, американские законодатели внесли на рассмотрение в обе палаты конгресса 14 декабря 2022 года.