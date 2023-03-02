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НовостиВ мире2 марта 2023 10:27

Китай обвинил США в неуважении принципов честной конкуренции

Представитель МИД Китая Мао Нин призвала Америку прекратить давление на иностранные компании
Сергей ЧИКОВ
Представитель МИД Китая Мао Нин призвала Америку прекратить давление на иностранные компании

Представитель МИД Китая Мао Нин призвала Америку прекратить давление на иностранные компании

Фото: REUTERS

Официальный представитель МИД КНР Мао Нин призвала США уважать принципы рыночной экономики и честной конкуренции, а также прекратить давление на иностранные компании. Такое заявление дипломат сделала на брифинге. Она отреагировала на принятие в США законопроекта, позволяющего президенту ввести запрет на работу популярной соцсети TikTok в Америке.

Разговоры о запрете TikTok начались в США еще в 2020 году. Тогда президент Трамп рассказывал о том, как популярная соцсеть угрожает национальной безопасности Америки. По словам Трампа приложение позволяет Китаю отслеживать местоположение федеральных служащих и контрактных рабочих, а также собирать досье из персональной информации для шантажа.

Законопроект, позволяющий президенту страны вводить запрет на работу TikTok, а также дающий возможность введения санкций против медиакомпаний, подконтрольных Венесуэле, Ирану, Китаю, КНДР, Кубе или Российской Федерации, американские законодатели внесли на рассмотрение в обе палаты конгресса 14 декабря 2022 года.