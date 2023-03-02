Туристам-нарушителям в Таиланде будут выдавать красные карточки и депортировать Фото: Олег УКЛАДОВ

На Пхукете запускают новую систему по отслеживанию правонарушений иностранных туристов. Об этом пишет ThePhuket News.

Как передает издание, новая система схожа с правилами футбола, где игрокам выдают цветные карточки, удаляя с поля при получении красной карточки. Согласно новым правилам, иностранный гражданин, который будет уличен в нарушении порядка, получит желтую карточку.

Отмечается, что при получении желтой карточки турист сможет продолжить отдыхать, но в следующий раз в Таиланд его не пустят. При втором нарушении иностранец получит красную карточку, после чего будет немедленно депортирован.

Как уточнил генерал-майор иммиграционной службы тайской провинции Прапансак Прасансук, уведомление поступит в посольство страны, откуда прибыл нарушитель.

Правоохранители призывают жителей региона активно содействовать полиции, сообщая о нарушениях закона иностранцами.

Напомним, ранее сообщилось о намерении Таиланда ввести сбор с иностранных туристов при въезде в страну с июня 2023 года.