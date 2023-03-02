Путин отменил поездку в Ставропольский край из-за боев с диверсантами в Брянской области

Владимир Путин Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин отменил поездку в Ставропольский край, которая планировалась на четверг, 2 марта 2023 года. Об этом сообщил журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По словам пресс-секретаря российского лидера, причиной для изменения планов главы государства стала ситуация с проникновением группы украинских диверсантов в Брянскую область, с которыми вступили в бой бойцы Росгвардии.

Дмитрий Песков добавил, что часть графика Владимира Путина на этот день осталась неизменной. В частности, президент РФ проведет открытие года педагога в режиме онлайн.

Сейчас российский лидер находится в Кремле, уточнил его пресс-секретарь.

Как ранее писал сайт KP.RU, на территорию Климовского района Брянской области проникла группа вооруженных украинских боевиков. Бойцы Росгвардии вступили в бой с диверсантами.