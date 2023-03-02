Песков опроверг планы по проведению совещания Совбеза 2 марта 2023 года Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин в пятницу, 3 марта, собирается провести совещание с членами Совета Безопасности Российской Федерации, а на четверг такое мероприятие не планируется. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«На пятницу в планах у президента стоит Совбез», - заявил представитель Кремля, комментируя заявления о том, что в четверг, 2 марта, проходит экстренное заседание Совета безопасности Российской Федерации, отметив, что на четверг, 2 марта, у главы государство «таких планов не было».

Напомним, в ходе оперативного совещания с членами Совбеза РФ в феврале этого года глава государства обсудил с члена Совета Безопасности Российской Федерации борьбу с терроризмом, отметив при этом особую важность данной темы для внутренней безопасности.

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