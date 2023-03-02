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НовостиЭкономика2 марта 2023 11:24

Набиуллина заявила о хорошей работе финансовой системы России в условиях санкций

Глава ЦБ РФ отметила, что банки России "не проели" свои запасы
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Набиуллина заявила о хорошей работе финансовой системы в условиях санкций

Набиуллина заявила о хорошей работе финансовой системы в условиях санкций

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российская финансовая система хорошо показала себя на фоне санкционных ограничений. Такое заявление в четверг, 2 марта, сделал глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина, отметив, что банки России не просто не проели свои запасы прошлых лет, но и сумели быстро перестроиться, а также начать зарабатывать.

«Финансовая система показала себя с лучшей стороны. В предыдущие периоды банки действительно нарастили запас прочности, который оказался достаточным не только для того, чтобы просто пережить беспрецедентный санкционный удар, но и чтобы работать бесперебойно», - заявила глава регулятора в ходе встречи, организованной Ассоциацией банков России.

Напомним, накануне Европейский союз одобри десятый пакет антироссийских санкций. Как писал сайт KP.RU, последний список ограничений Евросоюза включает свыше 200 наименований промышленных товаров, в том числе запрет на экспорт зубчатых колес, металлоконструкций, жидкостных фильтров.

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