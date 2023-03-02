Госдума одобрила поправки о лишении свободы до 15 лет за дискредитацию участников спецоперации Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Государственная дума РФ приняла во втором, основном чтении поправки о введении уголовной ответственности за дискредитацию участвующих в специальной военной операции, в том числе добровольцев.

Изменения будут внесены в статьи 207.3 и 280.3 Уголовного кодекса, а также 13.3.3 Кодекса об административных правонарушениях, устанавливающих ответственность за фейки о Вооруженных силах (ВС) Российской Федерации.

Как писал сайт KP.RU, согласно нововведениям, за дискредитацию любых участниках специальной военной операции, если они повлекли тяжкие последствия, будет максимальная мера наказания до 15 лет тюремного заключения. Нарушителя могут и оштрафовать на сумму до пяти миллионов рублей или же привлечь к принудительным работами сроком до пяти лет.

Напомним, в марте прошлого года президент России Владимир Путин подписал закон об уголовной ответственности за дискредитацию российской армии, а также призывы к антироссийским санкциям.