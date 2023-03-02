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НовостиПолитика2 марта 2023 12:19

Омбудсмен ЛНР Сердюкова сообщила, что ВСУ держат российских пленных на улице в мороз

Об этом сообщают россияне, возвращенные из плена
Роман КИЛЬМЯШКИН
Украинские военные заставляют российских пленных находиться на морозе без теплой одежды

Украинские военные заставляют российских пленных находиться на морозе без теплой одежды

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российские военные, попавшие в плен на Украине, содержатся в украинском лагере "Запад-1" в жутких условиях. В частности, их держат на улице в мороз без теплой одежды. Об этом сообщила РИА Новости уполномоченный по правам человека в Луганской Народной Республике (ЛНР) Виктория Сердюкова.

"Весь период пребывания в плену, особенно в колонии для военнопленных "Запад-1", они находятся, кроме ночного периода, на улице, им не разрешено заходить в помещение, присаживаться, - уточнила Сердюкова.

По ее словам, это приводит к серьезному ухудшению состояния здоровья россиян.

Омбудсмен добавила, что проблема обсуждалась с представителями Красного Креста. Они при этом заявили, что россиянам якобы выдается теплая одежда. Однако это не соответствует действительности, о чем свидетельствуют рассказы российских военных, возвращенных из украинского плена.

Сердюкова полагает, что Киев вводит в заблуждение международную гуманитарную организацию, выдавая теплую одежду россиянам только перед приездом инспекций.

Как ранее писал сайт KP.RU, управление верховного комиссара ООН по правам человека располагает информацией о предоставленном Россией видео пыток, которые практикуют украинские военнослужащие по отношению к пленным россиянам. Об этом заявила пресс-секретарь управления Равина Шамдасани.

По ее словам, у представителей миссии УВКПЧ была возможность конфиденциального общения с российскими военнопленными, после чего были задокументированы утверждения о нарушениях прав человека.

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