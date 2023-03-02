Омбудсмен ЛНР Сердюкова сообщила, что ВСУ держат российских пленных на улице в мороз

Украинские военные заставляют российских пленных находиться на морозе без теплой одежды Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российские военные, попавшие в плен на Украине, содержатся в украинском лагере "Запад-1" в жутких условиях. В частности, их держат на улице в мороз без теплой одежды. Об этом сообщила РИА Новости уполномоченный по правам человека в Луганской Народной Республике (ЛНР) Виктория Сердюкова.

"Весь период пребывания в плену, особенно в колонии для военнопленных "Запад-1", они находятся, кроме ночного периода, на улице, им не разрешено заходить в помещение, присаживаться, - уточнила Сердюкова.

По ее словам, это приводит к серьезному ухудшению состояния здоровья россиян.

Омбудсмен добавила, что проблема обсуждалась с представителями Красного Креста. Они при этом заявили, что россиянам якобы выдается теплая одежда. Однако это не соответствует действительности, о чем свидетельствуют рассказы российских военных, возвращенных из украинского плена.

Сердюкова полагает, что Киев вводит в заблуждение международную гуманитарную организацию, выдавая теплую одежду россиянам только перед приездом инспекций.

Как ранее писал сайт KP.RU, управление верховного комиссара ООН по правам человека располагает информацией о предоставленном Россией видео пыток, которые практикуют украинские военнослужащие по отношению к пленным россиянам. Об этом заявила пресс-секретарь управления Равина Шамдасани.

По ее словам, у представителей миссии УВКПЧ была возможность конфиденциального общения с российскими военнопленными, после чего были задокументированы утверждения о нарушениях прав человека.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ:

Корреспондент КП - из Брянска: В Сушанах сбили беспилотник, загорелся дом, в Любечане ликвидирована украинская диверсионная группа (подробнее)