Госсекретарь США Блинкен попросил о личной встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила о том, что непосредственных переговоров между главой ведомства Сергеем Лавровым и госсекретарём США Энтони Блинкеном в рамках встречи G20 в Индии не состоялось.

Как отметила Захарова, во время саммита G20 в Нью-Дели, Блинкен попросил о встрече с Лавровым, однако представители стран сидели далеко друг от друга, и поговорить им удалось только «на ходу».

Сергей Лавров, как подчёркивает Захарова, переговорил с госсекретарём США лишь по вопросам непосредственно саммита, и отдельной встречи в кулуарах не было. Тем не менее, это первая очная беседа Лаврова и Блинкена с начала украинского конфликта. В июле 2022 года представители единожды побеседовали по телефону.

Ранее KP.RU сообщал о том, что во время встречи G20 в Индии Лавров открыто заявил, что Запад своими действиями уничтожает зерновую сделку, инициированную главой ООН Антониу Гутерришем.