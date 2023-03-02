В Копенгагене статую «Русалочка» окрасили в цвета флага России Фото: REUTERS

Основание статуи Русалочки в Копенгагене окрасили в цвета российского триколора. Об инциденте сообщило агентство Reuters.

В четверг, 2 марта, главная достопримечательность столицы Дании оказалась украшена российским флагом. Утром цвета триколора примерила передняя часть камня, на который водружен памятник. В местной полиции назвали поступок неизвестных лиц случаем вандализма.

«Русалочку», созданную по мотивам сказки Ганса Христина Андерсена передал городу сын основателя пивоваренной компании «Карлсберг» в 1913 году. С тех пор статуя стала самым популярном туристическим объектом. Скульптура неоднократно подвергалась нападкам со стороны различных организаций, которые в знак протеста политическим решениям правительства и по другим причинам обливали Русалочку краской. Каждый раз творение датского скульптора Эдварда Эриксена восстанавливали.

Ранее Дмитрий Песков отреагировал на инцидент с вывешиванием украинского флага в РУДН. Он назвал его символом националистического режима.