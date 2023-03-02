Захарова: Москва озабочена сообщениями о якобы поставках сербских боеприпасов Киеву, Фото: МИД РФ

Москва крайне обеспокоена появившимися сообщениями о том, что Сербия якобы передаёт киевскому режиму боеприпасы. Это может серьёзно сказаться на российско-сербских отношениях, о чём заявила в четверг, 2 марта, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Как отметила Захарова, Россия пристально наблюдает за этой ситуацией, и будет разбираться в деталях, так как подобные сообщения могут серьёзно сказаться на отношениях двух стран. Прежде чем как-либо реагировать - Москва должна узнать детали, и основываться на фактах, а не домыслах и возможных провокациях.

Также официальный представитель МИД подчеркнула, что обсуждения поставок боеприпасов Украине велись на уровне Народной скупщины Сербии, что вызывает очень серьёзную озабоченность у российской стороны.

Ранее KP.RU сообщал о том, что Захарова подтвердила попытку госсекретаря США Энтони Блинкена запросить контакт с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым во время заседания G20 в Индии.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ:

Корреспондент КП - из Брянска: В Сушанах сбили беспилотник, загорелся дом, в Любечане ликвидирована украинская диверсионная группа (подробнее)