Россиянки назвали предпочтения в подарках на 8 Марта Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Большинство российских женщин (81%) желают получить в подарок на 8 Марта гаджеты, электронику или бытовую технику. Об этом пишет «Газета.Ru», ссылаясь на опрос, проведенный сервисами Anketolog.ru и Motive agency&production.

Примерно половина опрошенных женщин (51%) заявили о желании иметь в качестве подарка кухонную технику, а 46% участниц опроса указали на смартфоне или планшет, примерно столько же (45%) назвали технику для красоты и здоровья, а 42% сказали о смарт-часах и «умной» технике.

Кроме того, около трети сказали компьютере или ноутбук, а также робот-пылесосе, чуть меньше отметили технику для ухода за одеждой. Менее четверти заявили, что хотели бы получить гаджеты для дома, подобные увлажнителю воздуха или же телевизор.

Как сообщала газета «Известия», аналитики «Авито Услуги» рассказали о самых популярных подарках на 8 Марта в России, назвав лидерами услуги по организации творческих мастер-классов, а также бьюти-девичники.

Аналитики Lamoda и эксперты ЮMoney провели исследование, указав на то, что в текущем году лидерами продаж в преддверии 23 Февраля и 8 Марта стали одежда и ювелирные украшения. Об этом писал RT.