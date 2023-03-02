Набиуллина рассказала об участившихся случаях недобросовестной работы российских банков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Кризис в России миновал, и некоторые банки начали позволять себе неприемлемые практики, включая продажу одних продуктов под видом других. Об этом заявила глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина, в ходе встречи с представителями кредитных организаций.

Особенно от недобросовестности банков страдают, по данным ЦБ, российские пенсионеры. Набиуллина привела в пример две ситуации, когда одной женщине продали под видом вклада паи ПИФа, а другой, вместо депозита, оформили договор накопительного страхования жизни с регулярными взносами по 100 тыс. рублей, сроком на пять лет. Когда же женщина пришла разбираться - встречу назначили спустя 14 дней, когда расторгнуть договор уже невозможно.

Приведя в пример ещё несколько случаев, Набиуллина указала на то, что подобные немыслимые нарушения происходят уже едва ли не регулярно, а также рассказала о совсем вопиющих новшествах - предоставлении услуг против воли потребителей. Например, одному мужчине предложили два варианта страхования, он выбрал один, но банк всё равно оформил оба.

В связи с этим глава ЦБ воззвала к благоразумию банкиров, заявив о нежелании регулятора «бегать по рынку с дубинкой». Однако ведомству придётся ужесточать контроль, если такие нарушения продолжатся.

Ранее KP.RU сообщал о том, что российская экономическая система крайне успешно показала себя в условиях западных санкций, по мнению главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной.

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