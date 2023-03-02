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НовостиОбщество2 марта 2023 14:25

Кравцов рассказал о подвиге 10-летнего мальчика при атаке диверсантов на Брянскую область

Ребёнок героически вывел из обстреливаемой машины других двоих детей
Сергей КУДРИН
Кравцов рассказал о подвиге 10-летнего мальчика при атаке диверсантов на Брянскую область, фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Кравцов рассказал о подвиге 10-летнего мальчика при атаке диверсантов на Брянскую область, фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов назвал героем 10-летнего мальчика из Брянской области, который своими действиями сохранил жизни двоих других детей, попавших под обстрел украинских диверсантов. Об этом чиновник рассказал во время встречи с журналистами.

Как отметил Кравцов, своим героическим поступком ребёнок спас сразу две юные жизни - он не побоялся вывести из обстреливаемой машины двоих других детей, чем спас их от пуль украинских диверсантов, устроивших теракт в Брянской области.

Напомним, 2 марта 2023 года группа диверсантов ВСУ проникла в Брянскую область и обстреляла автомобиль, из-за чего погиб водитель, и пострадал 12-летний ребёнок. Террористы также устроили поджог дома в Сушанах, при помощи беспилотника, и обстреляли из миномётов село Ломаковка.

Ранее KP.RU сообщал о том, что ФСБ обнаружила множество взрывных устройств в населённых пунктах Брянской области, которые подверглись атаке украинских диверсантов.