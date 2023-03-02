ФСБ обнаружила большое количество взрывных устройств в Брянской области после атаки украинских диверсантов Фото: Александр ГЛУЗ

В ФСБ сообщили, что во время осмотра местности после диверсий украинских боевиков в населенных пунктах Брянской области обнаружили большое количество взрывных устройств разного типа. Сейчас специалисты их обезвреживают, идет разминирование.

В Федеральной Службе безопасности отметили, что ситуация в населенных пунктах Климовского района Брянской области находится под контролем правоохранительных органов.

Напомним, группа украинских диверсантов 2 марта 2023 года проникла на территорию Брянской области. Боевики обстреляли автомобиль, в результате чего погиб водитель, а 12-летний ребенок пострадал. Также террористы сбросом с БПЛА подожгли жилой дом в Сушанах. Минометному обстрелу подверглось село Ломаковка.

Владимир Путин назвал атаку диверсантов терактом и пообещал «дожать» неонацистов.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ:

Корреспондент КП - из Брянска: В Сушанах сбили беспилотник, загорелся дом, в Любечане ликвидирована украинская диверсионная группа (подробнее)