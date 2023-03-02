Глава ВГА Харьковской области рассказал о насильном выселении жителей Купянска для нужд ВСУ Фото: REUTERS

Глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил о том, что экстренная эвакуация жителей Купянска может быть только поводом для изъятия жилья украинцев в пользу ВСУ. Об этом он сообщил в беседе с изданием РИА Новости.

Как отметил глава ВГА, спасательная операция вполне может быть просто оправданием изъятия недвижимости мирных жителей, которая затем будет использоваться украинской армией в качестве огневых позиций и точек дислокации.

Также у ВГА есть опасения, что жильё жителей Купянска может быть просто передано украинским силовикам, если не для боевых целей, то для иных нужд - временного проживания, складирования боеприпасов и так далее.

Ранее KP.RU сообщал о том, что власти Харьковской области объявили об экстренной эвакуации жителей Купянска, якобы из-за нестабильной ситуации в регионе. В принудительном порядке вывозить будут маломобильных граждан и детей, для остальных эвакуация заявляется добровольной.