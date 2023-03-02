Украина объявила об эвакуации части населения из Купянска

Эвакуация коснётся маломобильных групп населения, лиц с инвалидностью и детей. Для остальных категорий граждан эвакуация остается "добровольной" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Городская военная администрация Купянска Харьковской области объявила в своем Telegram-канале о начале эвакуации части населения в связи с "нестабильной ситуацией в области безопасности". Эвакуация коснётся маломобильных групп населения, лиц с инвалидностью и детей. Для остальных категорий граждан эвакуация остается "добровольной".

В ведомстве заявили, что эвакуированным жителям предоставят статус переселенцев и предоставят жилье в ранее предусмотренных планом эвакуации пунктах помощи.

На данный момент ВС РФ ведет успешное наступление в направлении Купянска Харьковской области. За сутки на данном направлении ВСУ несут потери до трех рот солдат. 2 марта Минобороны России сообщало о нанесении поражения украинским подразделениям в близлежащих населенных пунктах Синьковка, Крахмальное и Новоселовское.

Недавно сайт KP.RU рассказывал о конфликтах между украинскими мобилизованными, отправленными без подготовки в Купянск, и их непосредственными командирами.

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