В России появятся новые купюры на одну и пять тысяч рублей Фото: Михаил ФРОЛОВ

Центральный Банк России планирует летом 2023 года презентовать модернизированные банкноты в одну и пять тысяч рублей. Об этом рассказал зампредседателя ЦБ РФ Сергей Белов на ежегодной встрече кредитных организаций с регулятором.

Модернизированные купюры в 1000 и 5000 рублей будут получат обновленный дизайн с усовершенствованным защитным комплексом, который повысит сложность подделки банкнот. Также увеличится их износоустойчивость, что повысит качество банкнот в обращении.

По планам ЦБ РФ, в 2023 году в обращение должны поступить новые банкноты номиналом 1 тыс. и 5 тыс. рублей, к 2024 году - 500 рублей, а в 2025 году - 10 и 50 рублей.

Летом прошлого 2022 года центробанк России представил новую 100-рублевую банкноту с фрагментом Спасской башни Московского Кремля с курантами и Ржевским мемориалом Советскому Солдату, а в 2017 году в оборот поступили новые купюры номиналом 200 и 2000 рублей.