В парламенте Молдавии случилась потасовка из-за переименования языка в румынский Фото: Сергей СЕДЛЕЦКИЙ

Депутаты оппозиционного Блока коммунистов и социалистов (БКС) вышли с протестом на трибуну парламента Молдавии, требуя перестать издеваться над конституцией. Это было приурочено к попытке переименовать молдавский язык в румынский, о чём сообщает ТАСС.

Обсуждение инициативы о переименовании языка, в итоге, переросло в потасовку - депутаты от БКС вышли на трибуну с плакатами, на которых было написано «Не издевайтесь над конституцией» и «Молдова, молдаване, молдавский». Авторы законопроекта из правящей Партии действия и солидарности (ПДС) попытались выгнать оппозиционеров - рвали плакаты и называли коммунистов «манкуртами».

Началась потасовка, однако в итоге депутаты БКС всё равно остались у трибуны, но и законопроект приняли в первом чтении, несмотря на их протесты. Напомним, идея переименовать молдавский язык и его наименование остаются одной из главных причин конфликтов в обществе Молдавии, после того как в 2013 году официальным языком был провозглашён румынский.

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