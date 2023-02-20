Президент Молдавии Санду заявила, что страна впервые в истории не зависит от одного поставщика газа

Президент республики Майя Санду Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Молдавия впервые в истории не зависит от одного источника поставок газа, заявила президент республики Майя Санду в ходе сессии парламентской ассамблеи «Евронест».

«Правительство предоставило компенсацию и финансовую поддержку наиболее уязвимым слоям населения. Наши западные партнеры помогли нам финансировать такие программы, как фонд энергетической уязвимости. Впервые в истории Молдавия не зависит от одного источника запасов природного газа», – сказала она.

По словам молдавского лидера, трудности в энергетической сфере были вызваны в том числе конфликтом на Украине, поскольку он сделал население Молдавии беднее и уязвимее перед вызовами.

Напомним, в конце прошлого года премьер-министр Молдавии заявил Андрей Спыну, что страна больше не зависит от поставок газа из России.

Как писал сайт KP.RU, ранее Молдавия получила первую партию дров на зиму, закупленную у Румынии.