Макрон заявил об окончании эпохи «французской Африки» Фото: REUTERS

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о том, что эпоха «французской Африки», когда Париж оказывал серьёзное влияние на свои бывшие колонии, завершена. Теперь она, якобы, сменилась периодом «сбалансированного партнёрства», о чём французский лидер сообщил во время визита в Габон.

Обращаясь к французскому сообществу в Габоне, Макрон заявил о том, что Париж и Республику связывает общая история, и «неформальная опека», так называемое Franceafrique, истекла.

Также французский лидер отметил, что часто слышит обращения по поводу того, что Париж, мол, имеет какие-либо намерения в Габоне, преследовать которые более не имеет права. В ответ на это Макрон заверил, что оказывать влияние на внутреннюю политику Республики Франция не собирается, а его визит является лишь свидетельством дружбы и уважения.

Главная цель визита Макрона в Габон, как он сам заявляет, создание сбалансированного партнёрства по климату и разнообразию, экономике и другим сферам, для защиты общих интересов.

Ранее KP.RU сообщал о том, что Макрон и Шольц уговаривают Зеленского стать так называемым «президентом мира», то есть отказаться от военных действий и сесть за стол переговоров.