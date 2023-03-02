Блинкен в личной беседе с Лавровым призвал Россию отменить решение по ДСНВ Фото: REUTERS

Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе разговора с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым призвал Россию отменить решение о приостановке участия РФ в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на слова самого Блинкена.

Разговор двух дипломатов в рамках мероприятия G20 в Индии длился не более 10 минут. Встреча была незапланированная. Сообщается, что Блинкен отказался давать оценку ответу Лаврова, однако отметил, что вряд ли в краткосрочной перспективе Москва изменит свою позицию.

Госсекретарь США в очередной раз сообщил, что Вашингтон будет помогать Украине «столько, сколько потребуется».

По информации других СМИ, Блинкен в разговоре с Лавровым также призвал Россию прекратить СВО и освободить осужденного в РФ американца Пола Уилана.

Ранее замглавы МИД Рябков сообщал, что провел в Женеве встречу с американской делегацией, на которой обсудили ситуацию вокруг ДСНВ.