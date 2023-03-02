Замглавы МИД Рябков заявил, что провел разговор в Женеве с делегацией США по ДСНВ

Замглавы МИД Рябков заявил, что провел разговор в Женеве с делегацией США Фото: Алексей БУЛАТОВ

Заместитель главы МИД России Сергей Рябков заявил, что в Женеве состоялся контакт с делегацией США. В ходе него дипломаты обсудили приостановку участия РФ в Договоре о мерах по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений. Рябков отметил, что разговор носил деловой характер.

Ранее замглавы министерства иностранных дел сообщал, что пересмотр решения России по ДСНВ невозможен. США делают заявления о якобы готовящемся плане инспекций, но уже слишком поздно, пояснил он.

Напомним, Москва передала Вашингтону официальную ноту о приостановке участия в Договоре о мерах по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений. Такое решение было принято в ответ на несоблюдение США условий соглашения, связанных с проведением инспекций.

Шаг России испугал Запад. В МИД РФ пояснили, что решение может быть пересмотрено, если Белый дом откажется от своей деструктивной позиции. Однако пока что изменений в политике Вашингтона нет.

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