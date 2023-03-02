Правительство России приостановило соглашение с Венгрией о безвизовых поездках для дипломатов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Кабмин РФ принял решение приостановить действие договора с Венгрией, обеспечивающего безвизовый режим для сотрудников дипломатических миссий, в связи с нарушениями со стороны Будапешта в исполнении описанных в этом документе обязательств. Соответствующее распоряжение опубликовано на портале правовой информации.

Решение российского правительства касается граждан Венгрии, имеющих дипломатические или служебные паспорта. Им будет запрещён безвизовый въезд на территорию Российской Федерации.

Договор о безвизовом режиме был подписан между Москвой и Будапештом ещё 14 июня 2001 года, однако из-за допущенных Венгрией нарушений российской стороне пришлось приостановить его действие. МИД РФ поручено донести эту информацию до венгерских партнёров.

Ранее KP.RU сообщал о том, что глава МИД Венгрии добивается снятия западных санкций с девяти российских граждан.