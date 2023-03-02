Медведев назвал действие НАТО, которое будет квалифицироваться как прямое вступление в конфликт

Медведев назвал действие НАТО, которое будет квалифицироваться как прямое вступление в войну Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев озвучил грань, при переходе которой страны НАТО будут официально считаться стороной военного конфликта на Украине. Первый шаг к этому, по мнению Медведева, Запад сделал, когда признал, что НАТО обучает украинских националистов. Об этом чиновник пишет в своих соцсетях.

Как отмечает Медведев, ещё с 20 века установилось общепринятое понятие - страну можно считать участником военных действий, если она занимается не только поставкой военной технике стороне конфликта, но и обучает личный состав обращению с ней.. Заявляя это, зампред ссылается на Пакт Бриана-Келога, и Будапештскую резолюцию к нему.

Медведев указывает на то, что это уже происходит - НАТО обучает бойцов ВСУ обращению, например, с танками Leopard 2. В случае же, если альянс начнёт поставлять Киеву самолёты, и пришлёт собственных специалистов для обслуживания всей этой техники, это будет рассматриваться как прямое вступление НАТО в конфликт.

Если это случится, пишет Медведев, Россия сможет рассматривать все лица, принявшие подобное решение, а также всех наёмников, технику и инструкторов, как законную военную цель.

Ранее KP.RU сообщал о том, что Медведев заявил о том, что западные и украинские противники России всё чаще пытаются вмешиваться в работу российских государственных систем.