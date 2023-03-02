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НовостиПолитика2 марта 2023 20:12

МИД РФ попросил Белград официально озвучить позицию по поставкам сербских вооружений Киеву

Москве необходимо услышать официальную позицию Сербии
Сергей КУДРИН
МИД РФ попросил Белград официально озвучить позицию по поставкам сербских вооружений Киеву

МИД РФ попросил Белград официально озвучить позицию по поставкам сербских вооружений Киеву

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила в четверг, 2 марта 2023 года, ведомство запросило официальный комментарий у Белграда по неоднозначным сообщениям о якобы поставках вооружения Сербией для Киева. Об этом Захарова рассказала телеканалу РБК.

Как отметила Захарова, Москва просит официальные власти Сербии прямо прокомментировать сообщения о возможных поставках боеприпасов и вооружения Украине. Прояснить эту ситуацию должны именно в Белграде, а не случайные телеграм-каналы, СМИ и другие источники.

На основании ответа Сербии Россия будет делать выводы, так как вся эта ситуация крайне важна для российско-сербских отношений.

Ранее KP.RU сообщал о том, что МИД РФ обеспокоился сообщениями о том, что в Сербии якобы согласовали поставки боеприпасов для киевского режима. Однако Мария Захарова сразу заявила, что разбираться в ситуации нужно детально, без поспешных выводов.