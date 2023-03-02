МИД РФ попросил Белград официально озвучить позицию по поставкам сербских вооружений Киеву Фото: Михаил ФРОЛОВ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила в четверг, 2 марта 2023 года, ведомство запросило официальный комментарий у Белграда по неоднозначным сообщениям о якобы поставках вооружения Сербией для Киева. Об этом Захарова рассказала телеканалу РБК.

Как отметила Захарова, Москва просит официальные власти Сербии прямо прокомментировать сообщения о возможных поставках боеприпасов и вооружения Украине. Прояснить эту ситуацию должны именно в Белграде, а не случайные телеграм-каналы, СМИ и другие источники.

На основании ответа Сербии Россия будет делать выводы, так как вся эта ситуация крайне важна для российско-сербских отношений.

Ранее KP.RU сообщал о том, что МИД РФ обеспокоился сообщениями о том, что в Сербии якобы согласовали поставки боеприпасов для киевского режима. Однако Мария Захарова сразу заявила, что разбираться в ситуации нужно детально, без поспешных выводов.