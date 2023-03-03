Сенатор Бондарев заявил, что закон о повышении призывного возраста может вступить в силу осенью 2023 года Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Глава оборонного комитета Совета Федерации Виктор Бондарев в пятницу, 3 марта, заявил, что проект закона о повышении призывного возраста в России может быть внесен в Госдуму РФ весной текущего года, а при принятии данного закона парламентом до лета 2023 года он может вступить в силу осенью этого года

«Законопроект, вводящий данные изменения, планируется внести этой весной. В таком случае мы надеемся принять его в нынешнюю весеннюю сессию, а вступит он в силу в случае принятия, предположительно, грядущей осенью», - приводит слова парламентария РИА Новости.

Бондарев уточнил, что проект в Госдуму внесет правительство, так как данная инициатива была озвучена министром обороны РФ Сергеем Шойгу. По его словам, на данный момент закон о повышении призывного возраста находится в работе, поскольку требует «тщательного, комплексного подхода», из-за чего принять и начать применять его до начала весеннего призыва вряд ли будет возможно.

«Мы помним, что необходимо синхронизировать изменения возрастных рамок с обеих сторон: возраст призыва удлиняется до 30 лет, при этом начинаться он должен не в 18 лет, а в 21 год», - заявил сенатор, добавив, что «таким образом, в армии будут служить более взрослые, психологически зрелые люди».

Напомним, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что президент РФ Владимир Путин концептуально поддержал идею о повышения призывного возраста в стране.