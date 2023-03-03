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НовостиОбщество3 марта 2023 6:07

Глава Минздрава России Мурашко заявил об отсутствии дефицита лекарств в аптеках

Логистические проблемы в поставках были решены, заверил министр
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Глава Минздрава России Мурашко заявил об отсутствии дефицита лекарств в аптеках

Глава Минздрава России Мурашко заявил об отсутствии дефицита лекарств в аптеках

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В аптеках России нет дефицита лекарств, цепочки поставок препаратов отлажены, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

«Какой дефицит? Нет никакого дефицита», – сказал глава Минздрава, отвечая на вопрос журналистов о доступности лекарств.

По словам Мурашко, логистические проблемы в поставках были решены. Кроме того, он отметил, что в России стартует эксперимент по дистанционной продаже части рецептурных препаратов.

Как писал сайт KP.RU, ранее президент России Владимир Путин призвал правительство страны не допускать дефицита лекарств от простуды зимой и обеспечить товарные запасы наиболее востребованных препаратов в определенный промежуток времени. По мнению главы государства, обеспечить прохождение «гриппозного периода» вполне можно обеспечить, отметив, что в это время наиболее востребованными являются жаропонижающие препараты и антибиотики.