Глава Минздрава России Мурашко заявил об отсутствии дефицита лекарств в аптеках Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В аптеках России нет дефицита лекарств, цепочки поставок препаратов отлажены, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

«Какой дефицит? Нет никакого дефицита», – сказал глава Минздрава, отвечая на вопрос журналистов о доступности лекарств.

По словам Мурашко, логистические проблемы в поставках были решены. Кроме того, он отметил, что в России стартует эксперимент по дистанционной продаже части рецептурных препаратов.

Как писал сайт KP.RU, ранее президент России Владимир Путин призвал правительство страны не допускать дефицита лекарств от простуды зимой и обеспечить товарные запасы наиболее востребованных препаратов в определенный промежуток времени. По мнению главы государства, обеспечить прохождение «гриппозного периода» вполне можно обеспечить, отметив, что в это время наиболее востребованными являются жаропонижающие препараты и антибиотики.