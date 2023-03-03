Информатор украинских войск задержан в Херсонской области Фото: Михаил ФРОЛОВ

Правоохранительные органы задержали в Херсонской области мужчину, который передавал Вооруженным силам Украины (ВСУ) данные о местонахождении российских войск, сообщает во вторник пресс-служба правительства области. Об этом в пятницу, 3 марта, сообщило региональное управление Министерство внутренних дел РФ.

«В Херсонской области задержан информатор ВСУ, пересылавший данные о местоположении российских военных и грозившийся "убивать русских"», — сказано в заявлении ведомства.

В сообщении отмечается, что задержанный попросил прощения за такое поведение, а также высказывания, после чего под контролем правоохранительных органов по видеосвязи связался со своим куратором. Кроме того, выяснилось, что обещанных денег за предоставленные данные информатор так и не получил.

Напомним, днем ранее, 2 марта, житель Комсомольска-на-Амуре был задержан за шпионаж в пользу Украины.