Корабль Crew Dragon с российским космонавтом Андреем Федяевым пристыковался к МКС Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Американский пилотируемый корабль Crew Dragon, на борту которого в экипаже из четырех человек находится российский космонавт Андрей Федяев, пристыковался к Международной космической станции (МКС). Об этом в пятницу, 3 марта, сообщило Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

На борту корабля кроме российского космонавта находятся два астронавта NASA - командир Стивен Боуэн и пилот Вуди Хобург, а также астронавт из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Султан Аль-Нейади.

Напомним, ракета-носитель Falcon 9 стартовала с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида утром в четверг, 2 марта. Как писал сайт KP.RU, это стал шестой пилотируемый рейс для Crew Dragon на МКС. Однако изначально Falcon 9 должна была стартовать 26 февраля 2023 года, но в NASA сообщили о переносе запуска, заявив о необходимости завершить подготовку ракеты-носителя Falcon 9.45