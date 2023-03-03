В США сообщили о «списке смерти» Украины для раскрывших правду о Крыме Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Киев вносит журналистов, который раскрывали неудобную для украинских властей правду о Крыме, в «список смерти», однако средства массовой информации западных стран предпочитают замалчивать данный факт. Такое заявление сделал обозреватель Gray Zone Макс Блюменталь.

«NBC впервые рассказал американцам правду о Крыме, и его репортер попал в список смерти наряду с несколькими гражданами США, журналистами, сановниками и даже детьми», - написал обозреватель в своем Twitter, задавшись вопросами о том «сообщит ли об этом NBC», а также «будет ли "свободная пресса" осуждать это».

Напомним, днем ранее, 2 марта, офицер ЦРУ в отставке Филип Джиральди заявил, что Крым всегда был частью России. Таким заявлением бывший разведчик прокомментировал слова координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби который ранее заявил о том, что Киев имеет право сам решать как добиться желаемого, даже если захочет захватить Крым, назвав полуостров "частью Украины".