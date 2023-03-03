Бельгия начала скупать российские алмазы перед Днем святого Валентина

Politico: Бельгия на 25% увеличила объемы импорта российских алмазов перед Днем святого Валентина Фото: Михаил ФРОЛОВ

Бельгия в период с декабря 2022 года по январь 2023 года нарастила импорт необработанных российских алмазов на фоне спроса в преддверии Дня святого Валентина. Об этом сообщила европейская газета Politico, ссылаясь на статистику, представленную Министерством экономики и труда страны.

Как передает ведомство, сумма импорта в январе текущего года составила 132 млн евро, а за аналогичный период годом ранее данный показатель достиг только 97 млн евро. В феврале 2023 года импорт оценивается в 61 млн евро. Неназванный бельгийский чиновник заявил, что такие данные показывают на «временный всплеск» спроса перед Днем святого Валентина.

Бельгия имеет развитую алмазную промышленность, центром которой стал Антверпен, поэтому поставки российских алмазов крайне важны для функционирования экономики.

В конце января этого года премьер-министр Бельгии Александер де Кроо заявил, что страна выступает против запрета на поставки в Евросоюз российских алмазов.

«Такие меры должны приниматься лишь на мировом уровне. Необходимо создать систему отслеживания происхождения алмазов. В противном случае алмазы все равно найдут дорогу на рынок», - заявил глава правительства, комментируя вопрос о том, поддержит ли его страна алмазное эмбарго в отношении России в рамках десятого пакета санкций ЕС.

Напомним, ранее сообщалось о том, что страны «Большой семерки» и Европейский союз обсуждают механизм отслеживания российских алмазов через их границы при введении санкций.

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