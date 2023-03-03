ВСУ обстреляли российских силовиков во время ротации экспертов МАГАТЭ на Запорожской АЭС

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли российских силовиков во время ротации экспертов Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожской атомной электростанции (АЭС). Об этом в пятницу, 3 марта, сообщил советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа.

«Наши сотрудники службы безопасности, которые обеспечивали весь процесс встречи инспекторов МАГАТЭ, попали под шквальный автоматный огонь», — заявил гендиректор концерна в эфире телеканала «Россия 24».

Карчаа уточнил, что через некоторое время огонь был открыт из пулемета. По его словам, двум российским силовикам только чудом удалось уцелеть. Он также сообщил, что по пути следования миссии было обезврежено семь мин.

Напомним, в феврале этого года член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что украинские власти готовят сценарий дискредитации работы Запорожской АЭС.

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