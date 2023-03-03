ФСБ задержала двоих жителей Казани по подозрению в финансировании террористических организаций Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) и Министерства внутренних дел РФ задержали двоих жителей Казани, которых подозревают в финансировании террористических организаций «Исламское государство»* и «Хайат Тахрир аш-Шам»*. Об этом сообщает издание «Известия».

По данным спецслужб, подозреваемые систематически отправляли деньги на банковские карты участников террористических организаций для материальной помощи этим группам.

На основании материалов, переданных спецслужбами в следственное управление Следственного комитета России по республике, в отношении подозреваемых были возбуждены уголовные дела по статье «Содействие террористической деятельности».

Напомним, в начале февраля этого года ФСБ накрыла ячейку террористов в Москве, а также Красноярске, которые занимались вербовкой боевиков, а также последующей отправкой в Сирию.

*запрещенные в России террористические организации