ЕГЭ в России не отменят из-за выхода из Болонской системы

Вопрос отмены ЕГЭ для некоторых категорий выпускников рассматривали еще в марте 2021 года Фото: Мария ЛЕНЦ

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев в пятницу 3 марта сообщил, что в ведомстве не ведется обсуждений об отмене Единого Государственного Экзамена в связи с выходом России из Болонской системы образования. Об этом он сообщил журналистам на брифинге в Госдуме.

По словам Музаева, предложение просто отменить ЕГЭ не имеет никакого смысла, однако ведомство готово выслушать все конструктивные предложения и критику текущего порядка проведения экзаменов. Также глава Рособрнадзора отметил, что в ведомстве понимают необходимость двигаться вперед, реагировать на ежегодно возникающие вызовы и адаптироваться к ним.

Напомним, что вопрос отмены ЕГЭ для некоторых категорий выпускников рассматривали еще в марте 2021 года. Тогда глава Рособрнадзора Анзор Музаев рассказывал о перспективах ЕГЭ, о том как может измениться формат экзамена на фоне “цифровой революции”, а также отметил, что вопрос полной отмены ЕГЭ маловероятен.

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