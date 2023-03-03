Иностранные посредники отказываются от поставок IPhone в Россию по параллельному импорту Фото: Павел МАРТИНЧИК

Часть иностранных посредников отказываются от поставок смартфонов IPhone в Россию в связи с недавно введенными Соединенными Штатами санкциями против РФ.

Как рассказал «Известиям» источник на рынке электроники, речь идет о посредниках с Ближнего Востока, которые помогали российским дистрибьюторам и ритейлерам закупать гаджеты в рамках механизма параллельного импорта. По его словам, санкции могут распространиться на все устройства, в производстве которых задействованы американские технологии, то есть почти всех гаджетов, в том числе южнокорейских и китайских.

В свою очередь менеджер одного из российских дистрибьюторов заявил изданию, что пока проблем с поставками смартфонов не ожидается. Вместе с тем санкции со стороны США могут привести к удлинению посреднических цепочек, что приведет к росту цен на продукцию, отметил он.

Как объяснил управляющий партнер юркомпании Enterprise Legal Solutions Юрий Федюкин, американские санкции юридическим касаются только компаний из США. В то же время фактически такими организациями признаются все компании, имеющие активы в США и акции которых обращаются на американском рынке, подчеркнул специалист. Он предупредил, что из-за этого ограничения на поставки могут распространиться не только на продукцию Apple, но также и Samsung, Huawei и других производителей, представленных в США.

Как писал сайт KP.RU, на прошлой неделе США запретили экспортировать американскую бытовую технику и электронику в определенном ценовом сегменте. Речь идет о смартфонах, кофемашинах, электротостеров, звукозаписывающего и звуковоспроизводящего оборудования стоимостью более 300 долларов. Также запрещено вывозить из США в Россию холодильники и кондиционеры дороже 750 долларов, посудомоечные машины и роботы-пылесосы, которые стоят более 100 долларов.

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