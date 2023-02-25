Минторг США запретил экспортировать в Россию кофемашины и смартфоны дороже $300

США запретили вывозить в Россию смартфоны стоимостью более 300 долларов. Фото: Павел МАРТИНЧИК

В Россию запрещено экспортировать американскую бытовую технику и смартфоны в определенном ценовом сегменте. Об этом в субботу 25 февраля сообщил Минтогр США. Соответствующий документ размещен на сайте ведомства, он доступен здесь.

Речь идет о смартфонах стоимостью более 300 долларов, кофемашинах, электротостеров, звукозаписывающего и звуковоспроизводящего оборудования такого же ценового сегмента. Также запрещено вывозить из США в Россию холодильники и кондиционеры дороже 750 долларов, посудомоечные машины и роботы-пылесосы, которые стоят более 100 долларов.

Напомним, ЕС опубликовал десятый пакет антироссийских санкций. В черный список Евросоюза теперь включены 1473 россиянина и 205 юридических лиц.

После этого половина экспорта Евросоюза в Россию оказалась под санкциями.

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Тем временем президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал 10-й пакет санкций и призвал ЕС усилить давление на Россию.