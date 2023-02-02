Песков заявил, что Россия полнее задействует имеющийся потенциал вооружений в ответ на поставки Украине

Представитель Кремля Песков заявил, что РФ будет отвечать соразмерно в СВО на поставки оружия Украине Фото: REUTERS

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал слова главы государства Владимира Путина о том, что России есть чем ответить на поставки вооружений Украине. По версии Пескова, РФ будет полнее задействовать имеющийся потенциал вооружений на линии соприкосновения.

"По мере того, как появляются поставленные коллективным Западом новые вооружения, Россия будет задействовать полнее имеющийся у нее потенциал для того, чтобы ответить в ходе специальной военной операции", - сказал Песков.

Вместе с тем президент России Владимир Путин сегодня, 2 февраля 2023 года, заявил, что те, кто втягивает европейские страны "в новую войну с Россией", не понимают, современная "война с Россией будет другой".

"Мы свои танки к их границам не посылаем. И применением бронетехники не ограничится", - подчеркнул Путин.

На протяжении более двух десятилетий администрация президента США увеличивала вероятность ядерной войны с Россией, заявили в Вашингтоне. Экс-сотрудник Белого дома предположил, что на самом деле до ядерного столкновения "одна наносекунда" и достаточно будет одной ложной тревоги приближающихся ракет к одной из ядерных держав.

Политик считает, что вместо того, чтобы соблюдать Минские соглашения президента Путина по поддержанию мира в Украине, Вашингтон использовал их, желая обмануть президента России и создать украинскую армию для нападения на республики Донбасса.