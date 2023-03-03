В Британии отметили резкий рост числа преступлений против россиян

В Британии участились преступления против россиян на почве национальной ненависти Фото: Shutterstock

Британский телеканал Sky News опубликовал собственное расследование, в котором говорится о резком росте числа преступлений против россиян. В расследовании говорится о схожем характере преступлений, чаще они сводятся к оскорблениям и угрозам на почве национальной неприязни, однако нередко доходят и до нападений, нанесения вреда здоровью и материального ущерба.

О “шквале” преступлений на почти ненависти к Россиянам также высказать представитель благотворительной организации Victim Support Бекки Розенталь, по ее словам были даже случаи нападений на принятых по ошибке за русских граждан других стран. Профессор уголовного права и криминологии Сассекского университета Марк Уолтерс предполагает, что частота преступлений на фоне русофобии будет расти вплоть до окончания конфликта на Украине.

Ранее сайт KP.RU рассказывал о масштабах русофобии в Европе, тысячи русскоговорящих граждан которой обсуждают пути и возможности возврата на родину, а премьер-министр Польши прямо и открыто заявлял, что русофобия в Европе стала мейнстримом.