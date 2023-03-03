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НовостиПолитика3 марта 2023 12:04

МИД России прокомментировал введение Украиной санкций на 50 лет

В ведомстве заявили, что срок ограничений указывает на оценку длительности конфликта
Елизавета КУЗНЕЦОВА
В ведомстве заявили, что срок ограничений указывает на оценку длительности конфликта

В ведомстве заявили, что срок ограничений указывает на оценку длительности конфликта

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Введение украинскими властями санкционных ограничений в отношении Москвы «на 50 лет», видимо, отражает их оценки продолжительности конфликта. Такое заявление в пятницу, 3 марта, сделало Министерство иностранных дел РФ.

«Интересно, что все чаще киевский режим вводит ограничительные меры "на 50 лет", что, видимо, отражает его оценки продолжительности конфликта», — сказано в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

Министерство иностранных дел РФ также отметило, что Киев соревнуются с Вашингтоном, а также другими западными странами в том, кто внесет в такие списки большее число российских граждан.

Напомним, сегодня, 3 марта, американский журналист Макс Блюменталь заявил, что Киев имеет «список смерти» для раскрывших правду о Крыме. По его словам, в этот список попадали граждане США, журналисты, а также «сановники и даже дети».