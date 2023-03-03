Российские истребители сбили украинский самолет Су-24 в районе Красноармейска ДНР

Российские истребители сбили украинский самолет Су-24 в ДНР Фото: Михаил ФРОЛОВ

Воздушно-космические силы (ВКС) России сбили в районе Красноармейска Донецкой народной республики украинский самолет Су-24, сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

«Истребительной авиацией ВКС России в районе города Красноармейск ДНР сбит самолет Су-24 Воздушных сил Украины», – рассказал он в ходе брифинга.

Кроме того, за прошедшие сутки российские средства противовоздушной обороны сбили снаряд реактивной системы залпового огня HIMARS и уничтожили 18 украинских беспилотных летательных аппаратов ЛНР, ДНР и Херсонской области, добавил генерал-лейтенант.

Как писал сайт KP.RU, накануне ВКС России сбили в ходе боевых действий самолет Су-24 и вертолет Ми-8. Подразделения ПВО добавили в этом список Су-25, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS и 14 беспилотников.

Между тем стало известно, что над городом Енакиево в Донецкой народной республике был сбит пролетавший самолет.